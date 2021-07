La nueva política de privacidad de WhatsApp no tiene contentos a los usuarios

A principios de este año, WhatsApp empezó a implementar nuevos términos y condiciones, pero muchos usuarios no estaban de acuerdo con ellos. Debido a esto, la plataforma de mensajería decidió posponer su integración completa, por lo que ahora ya no sería necesario que los usuarios los acepten. Eso sí, seguirás recibiendo el aviso de aceptarlos hasta que lo hagas.

Aunque WhatsApp no limitará las funciones de la aplicación a quienes no las acepten, un comunicado de la BEUC afirma que dichos términos y condiciones “no son transparentes ni comprensibles para todos los usuarios”. De igual forma, explican que el lenguaje utilizado para explicarlos “no es sencillo ni inteligible”. Por otra parte, hay fuertes posturas en contra de las “notificaciones persistentes” que estarán recibiendo aquellos que no los acepten. Acá un extracto de dicho comunicado:

“WhatsApp ha estado bombardeando a los usuarios durante meses con mensajes emergentes, agresivos y persistentes para obligarlos a aceptar sus nuevos términos de uso y política de privacidad. Les han dicho a los usuarios que se les cortará el acceso a su aplicación si no aceptan los nuevos términos. Sin embargo, los consumidores no saben lo que están aceptando realmente. WhatsApp ha sido deliberadamente vago al respecto y los consumidores estarían expuestos a un procesamiento de datos de gran alcance sin un consentimiento válido. Por eso pedimos a las autoridades que tomen medidas rápidas contra WhatsApp para garantizar que respeta los derechos de los consumidores”.

Al momento de redacción, WhatsApp no se ha pronunciado al respecto, es decir, no sabemos si habrá algún tipo de cambio en estas políticas o en cuanto a las molestas notificaciones. Parece que su estrategia actual es hartar a sus usuarios con mensajes hasta que finalmente acepten.

Via: BEUC