La nueva Disney Classic Games Collection es real

Hace un par de días se filtró una nueva colección de juegos clásicos de Disney. Ahora, hace unos momentos se confirmó que la Disney Classic Games Collection es toda una realidad. Este paquete no solo incluye Aladdin y The Lion King, sino The Jungle Book y múltiples versiones de estos tres títulos.

Aunque la Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King fue recibida de gran forma hace un par de años, muchos se quejaron de la falta de Aladdin para SNES, título amado por muchas personas y desarrollado por Capcom. Afortunadamente, este nuevo paquete ya incluye esta versión del juego de 16-bits.

Junto a esto, Disney Classic Games Collection ofrece una serie de detrás de cámaras, estilos visuales mejorados, una selección músical, opciones gráficas y la oportunidad de rebobinar ciertas secciones. Por si fuera poco, el paquete incluye versiones de Genesis, SNES, Game Boy y Game Boy Color estos títulos. A continuación puedes checar la lista:

-Disney’s Aladdin: SNES, Game Boy, Game Boy Color, Sega MegaDrive

-Disney’s Aladdin – Edición Definitiva: Sega Mega Drive

-Disney’s Aladdin – Versión demostrativa: Sega Mega Drive

-Disney’s Aladdin – Versión Japonesa: Sega Mega Drive

-Disney The Lion King – SNES, Game Boy, Game Boy Color, Sega MegaDrive

-Disney The Lion King – Versión japonesa: Sega Mega Drive

-Disney The Jungle Book – SNES, Game Boy, Sega Mega Drive

Por el momento no hay una fecha de lanzamiento en específico, pero la Disney Classic Games Collection llegará al Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC en algún punto del otoño de este año. En temas relacionados, un rumor señala que Disney está buscando la forma de traer de regreso Marvel vs Capcom 2.

Vía: Nighthawk Interactive