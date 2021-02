La Ninja Gaiden Master Collection también llegará a PS4, Xbox One y PC

El día de ayer, durante el Nintendo Direct, se confirmó que la rumoreada Ninja Gaiden Master Collection, conformada por Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2, y Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge, llegará a Switch el próximo 10 de junio. Después de este anuncio, muchos se preocuparon por la calidad visual y el rendimiento que tendrán estos títulos en la consola híbrida. Afortunadamente, esta no será la única plataforma en donde podremos disfrutar de esta colección.

Por medio de un tweet, Koei Tecmo reveló que la Ninja Gaiden Master Collection también llegará a PlayStation 4, Xbox One y PC, vía Steam, el próximo 10 de junio. De esta forma, aquellos que estén preocupados por el desempeño de estos títulos, podrán disfrutar de la colección en plataformas más potentes.

