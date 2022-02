La demo de Babylon’s Fall llega este mes

Babylon’s Fall ciertamente ha tenido muchos problemas para ganarse a la comunidad desde que volvió a aparecer en junio del año pasado. Uno pensaría que un RPG de acción a cargo de PlatinumGames sería fácil de vender, pero debido a sus elementos de ‘juego como servicio’, la comunidad no está nada contenta con lo presentado hasta la fecha.

En meses recientes hemos tenido varias pruebas beta que han dejado a los usuarios con un sabor de boca semiamargo. Aparentemente, Babylon’s Fall tiene una increíble jugabilidad, pero el grind y los elementos multiplayer no están tan bien refinados. Por suerte, tú mismo podrás poner a prueba todo esto gracias a la llegada de una nueva demo el próximo 25 de febrero.

Dicha demo estará disponible tanto para PlayStation 5 como para PlayStation 4. Tendrás oportunidad de probar las horas iniciales del juego y sí, tiene un modo cooperativo para hasta cuatro jugadores. Inclusive podrás transferir tu progreso de la demo al juego final una vez que Babylon’s Fall llegue al PS5, PS4 y PC el 3 de marzo de 2022.

Y no te preocupes, que Square Enix confirmó el mes pasado que el desarrollo de este título ya había concluido, así que en teoría no debería haber más retrasos.

Nota del editor: A pesar de estar siendo desarrollado por PlatinumGames, la premisa de Babylon’s Fall no me emociona demasiado. Si estuviéramos frente a una experiencia single-player seguro que las cosas serían muy diferentes, pero tristemente no fue así.

Via: Gematsu