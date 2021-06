La caricatura spinoff de Patricio Estrella ya tiene fecha de estreno

Hace unos cuantos meses, se confirmó de forma oficial que Patricio Estrella tendría su propia caricatura spinoff y ahora ya sabemos exactamente cuándo vamos a poder empezarlo a ver.

A través de Twitter, la cuenta oficial de Nickelodeon compartió que será el próximo 9 de julio cuando esta caricatura empiece a ser transmitida:

meet the Stars of this show ⭐️ The Patrick Star Show premieres 7/9 on Nickelodeon pic.twitter.com/dhJKukEB3P

— Nickelodeon (@Nickelodeon) June 17, 2021