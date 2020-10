La actualización 8.00 del PS4 ya está disponible y aquí te decimos qué cambia

Con la inminente llegada del PlayStation 5 el próximo mes, Sony se está preparando para decirle adiós al PS4, y el día de hoy llegó la actualización 8.00, la cual probablemente sea la última que recibirá la consola. Esta nueva versión del firmware introduce cambios al chat y los grupos, los controles parentales, y las comunidades.

Con la nueva actualización, los círculos de jugadores en los grupos de audio, y los chats de mensajes, se agrupan bajo una misma sección en la consola para unificar sus funciones, y de esta forma no tener las conversaciones divididas en dos secciones diferentes. Esta es una implementación que también veremos en PS5.

Continuando con el punto de la comunidad, la visibilidad de contenidos creados por otras personas, se unen en una misma sección para facilitar su comprensión por parte de los padres. De igual forma, los menores podrán ahora solicitar a sus tutores permiso para comunicarse en juegos concretos.

Esta actualización introduce avatares de Bloodborne, Ghost of Tsushima, God of War, The Last of Us 2 y más. Por otro lado, el menú rápido del control contará con una opción para silenciar todos los micrófonos al instante. La seguridad de la consola es un factor importante, así que el sistema de verificación en dos pasos de PS4 ahora cuenta con soporte para aplicaciones de verificación de terceros, de esta forma podrás iniciar sesión en PS4, dispositivos móviles y páginas web.

Respecto a la llegada del PS5, la app PS4 Remote Play de iOS, Android y PC cambia de nombre a “PS Remote Play”, y recibirá una nueva opción para conectarse a la siguiente consola de Sony. Lamentablemente, no todas son buenas noticias, ya que con la actualización 8.00 los usuarios de PS4 ya no se podrán crear eventos propios, o participar en alguno creado por otra persona. También se elimina la posibilidad de formar comunidades privadas en PS4.

La actualización 8.00 del PS4 estará disponible en todo el mundo a lo largo del día de hoy, 14 de octubre. Lo único que se necesita para acceder a este nuevo firmware, será una conexión a internet y la descarga se podrá iniciar desde el menú de configuración de PS4. En temas relacionados, podrás ganar un PS5 gracias a Burger King. De igual forma, la nueva cámara HD del PS5 no será compatible con el PSVR.

Vía: PlayStation blog