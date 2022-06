Jugador de Diablo Immortal obtiene gema legendaria tras gastar mucho dinero

Diablo Immortal se ha convertido en un juego polémico desde su lanzamiento, esto se debe a los estrictos micropagos que implica para ganarse ítems de grandes niveles en cuanto a estrellas. Uno de los usuarios que se mantuvo firme hasta obtener una gema con cinco estrellas fue Quin, usuario que logró su meta tras gastar miles de dólares en la aplicación.

Mediante sus redes sociales, el usuario confirmó a sus seguidores que después de haber usado $15,818 USD, esto lo logró después de haber llevado a cabo dos intentos con largas transmisiones. Solo que a comparación de otros usuarios en el título, el joven decidió quedarse con el objeto en lugar de destruirlo y usarlo en otro ítem inútil como una protesta.

I can't believe I just looted my first 5/5⭐ gem and it only cost me $25,165.57 NZD

Thanks @Blizzard_Ent @DiabloImmortal for this authentic diablo experience. pic.twitter.com/jqf5AevZ7w

— Quin (@quinrex) June 18, 2022