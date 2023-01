Una de las bromas de mal gusto más comunes para los streamers, ha sido llamar a la policía para que invadan la casa de estas personas. Si bien esto usualmente es ocasionado por algún troll de internet, recientemente se reveló que un jugador llamó a las autoridades por error mientras jugaba Rainbow Six Siege.

Hace un par de días se dio a conocer que un jugador conocido como Elijah llamó al 911 por error mientras jugaba Rainbow Six Siege. El problema, en esta ocasión, es que durante su llamada mencionó “maté a dos personas”. Este comentario estaba destinado a sus compañeros con lo que estaba jugando. Sin embargo, las autoridades pensaron que alguien estaba confesando su crimen.

This guy accidentally called the cops while he was playing Rainbow 6 Siege

They heard him say “I killed 2 people” over the phone and thought it was a double homicide pic.twitter.com/OPUVvu9bWz

— GUARD Hunter (@HUN2R) January 6, 2023