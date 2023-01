Frankie Muniz anuncia radical cambio de carrera

Pocos son los actores que se logran consagrar con el cariño de muchos espectadores, pero está claro que uno de los favoritos a nivel mundial es Frankie Muniz, el protagonista de muchos programas pero que lógicamente es admirado por Malcolm el de en Medio. Y si bien por ahora no es probable que vuelva el problema, parece que Muniz tiene otros pasatiempos.

Y es que recientemente se le ve entusiasmado con las carreras de NASCAR, hobbie que a día de hoy es uno de los más caros y populares del mundo.

Aquí sus declaraciones en reciente entrevista:

Finally making my dream a reality, this one is for my son and showing him that you can always chase your dreams.

Excited for this opportunity with Rette Jones Racing, Ford, and our partners to go full time racing for an ARCA National Series Championship in 2023. pic.twitter.com/OhbFnlMNKW

— Frankie Muniz (@frankiemuniz) January 11, 2023