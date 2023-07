Juegos de Resident Evil se ponen en oferta en la eShop

Durante el verano, muchas de las tiendas digitales de videojuegos ofrecen descuentos interesantes a los usuarios, con juegos que fácilmente pueden colocarse dentro de los mejores en esta industria del entretenimiento. Esto nos lleva a rebajas interesantes con la franquicia de Resident Evil, misma que no ha perdido popularidad, no importa los años que pasen.

Dentro de listado tenemos a la trilogía de acción sobre hombro la cual empieza con el cuarto episodio y termina con el sexto. También hay algunos clásicos como los que dieron origen a la saga pero en su versión remake de Gamecube. Por su parte, está la sub franquicia de Revelations, misma con dos partes que tienen como protagonistas a Jill y Claire respectivamente.

Aquí la lista de descuentos:

– Resident Evil 4 – $199.50 MXN

– ResidentEvil 5 – $199.50 MXN

– Resident Evil 6 – $199.50 MXN

– Resident Evil – $199.50 MXN

– Resident Evil 0 – $199.50 MXN

– Resident Evil Revelations – $159.60 MXN

– Resident Evil Revelations 2 – $159.60 MXN

Vale la pena mencionar, que juegos más modernos como RE7 y los remakes de 2 y 3 también cuentan con descuentos, pero únicamente en Estados Unidos, dado que es ahí donde se encuentran mediante la plataforma de la nube.

Vía: Nintendo

Nota del editor: Es raro que aquí no se abriera la opción de comprar los títulos en la nube, pero a como se mueve el internet en México es posible que Capcom decidiera no lanzarlos. Además de que no son comprables por así decirlo.