El furor de Barbie en los videojuegos

El fenómeno de Barbie la película ha causado un gran impacto mediático y comercial en todo el mundo que se ha extendido a un abanico muy amplio de artículos o actividades que va mucho más allá de las salas de cine y se avizora que la tendencia rosa estará presente gran parte del verano

En medio de tal euforia, conviene destacar la presencia e influencia que la exitosa franquicia de Mattel ha tenido en el sector de los videojuegos, con más de 40 lanzamientos para diferentes plataformas, por lo que repasaremos algunas de sus más icónicas producciones.

Barbie (1984 – Commodore 64): El primer juego de la famosa muñeca fue un simulador en el que la protagonista se preparaba para tener diversas salidas con Ken como ir a la alberca, jugar tenis o dar un paseo en auto.

Lost Worf of Jenny (1987 – NES): Una experiencia de plataformas que solamente vio la luz en Japón, cuando la compañía Takara perdió la licencia oficial de Barbie, por lo que la protagonista se llamaba Jenny y Ken fue renombrado como Jeff.

Barbie Fashion Designer (1996 – PC): La finalidad de esta experiencia interactiva era poder vestir a Barbie de diferentes maneras. El producto incluía tela de verdad para hacer outfits tangibles para las muñecas.

Barbie Storymaker (1997 – PC): Este título fue creado por el estudio de software de Mattel y consistía en desarrollar tu propio filme de Barbie. El formato en CD brindó grandes posibilidades técnicas para aquella época.

Barbie Magic Genie Bottle (2000 – PC): Sin duda alguna, es una de las experiencias interactivas más llamativas de esta licencia, toda vez que el juego traía una botella que podía conectarse a la computadora y conforme se agitaba, diversas gemas se activaban.

Detective Barbie: The Mystery Cruise (2000 – PlayStation): La misión del jugador era infiltrarse en un crucero para descubrir las obras de arte que habían sido robadas, recolectando testimonios de los pasajeros.

Barbie: Explorer (2001 – PlayStation): Al más puro estilo de Lara Croft, Barbie viajaba a las junglas de África para recuperar las piezas de un espejo mágico, teniendo que sortear trampas y resolver múltiples acertijos.

Barbie Beach Vacation (2001 – PC): La muñeca más famosa del mundo disfrutaba de sus vacaciones con diversos mini juegos en la playa. La producción corrió a cargo de Krome Studios, responsable de diversas entregas de Spyro the Dragon.

Secret Agent Barbie (2001 – Game Boy Advance): Una aventura de plataformas en 2D con alusión a Prince of Persia, donde había que seguir pistas para recuperar las joyas perdidas de la corona.

Barbie Horse Adventures: Riding Camp (2008 – Multiplataforma): Experiencia centrada en dar paseos a caballo para completar diversas misiones tanto de la historia principal como secundarias.

Barbie and the Three Musketeers (2009 – Wii y Nintendo DS): Basado en la película del mismo nombre, WayForward Technologies nos ofreció una gran aventura de plataformas con elementos de Metroidvania.

Barbie: Groom and Glam Pups (2013 – Nintendo 3DS): Una adaptación que previamente había salido en Wii y Nintendo DS, la cual solamente se comercializó en Canadá. Este simulador de cachorros es el juego más caro del catálogo de Nintendo 3DS, superando los $4,000 dólares americanos.

Barbie ha estado presente desde 1959 y vino revolucionar al mundo de los juguetes, convirtiéndola en todo un ícono que ha traspasado fronteras. En la industria de los videojuegos, la famosa muñeca ha tenido experiencias muy entretenidas que desafortunadamente pasaron desapercibidas por haberse considerado como un producto sólo para los seguidores de la marca.