Para sorpresa de muchos, la actriz Jamie Lee Curtis es una gran fanática de los videojuegos. Para la premiere de Warcraft fue vestida como un personaje del juego, se infiltró en la BlizzCon 2015 con un disfraz de un Undead de WoW, e incluso atendió EVO 2015 utilizando una máscara de Vega de Street Fighter. Ahora, Curtis volverá a hacer uso del cosplay para una ocasión verdaderamente especial.

Durante el programa Jimmy Kimmel Live, Curtis anunció que estará oficializando la boda de su hija más joven, Ruby Guest, utilizando un cosplay de Jaina Proudmoore, una de las hechiceras más poderosas que existen en el universo de World of Warcraft. Y es que su boda tendrá una temática de cosplays.

La conversación entre Curtis y Kimmel ciertamente es divertida, pues la actriz hace su mejor esfuerzo por fingir demencia y no saber de qué se trata un juego como WoW. Por supuesto, todos sabemos que es gran fan del título de Blizzard, y será interesante ver las fotos de Curtis con su cosplay.

Otro actor que también es fan de World of Warcraft es Henry Cavill, quien interpreta a Geralt of Rivia en la serie de The Witcher y a Superman en el DCEU. Acá puedes ver una entrevista con el actor en donde hace su mejor esfuerzo por explicar las diferencias entre este juego y Warhammer.

Nota del editor: Esto nos demuestra que cualquier persona, sin importar su edad, puede entrarle a los videojuegos. En años recientes hemos visto a muchas celebridades declarar su amor por esta industria, y seguramente que esta tendencia no desaparecerá dentro de poco con las nuevas generaciones de Hollywood.

Via: Kotaku