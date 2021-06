James Gunn ya platicó con Marvel y DC Comics sobre un posible crossover

En los cómics, Marvel y DC Comics ya han tenido crossovers, pero James Gunn quiere llevarlos a la pantalla grande. Gunn, quien se encuentra trabajando para ambas compañías, dice que ya platicó con varios ejecutivos sobre dicho crossover y de hecho, cree que no es tan imposible como los fans dicen.

Respondiendo en Twitter, Gunn dijo lo siguiente:

“He hablado casualmente con los poderes de Marvel y DC al respecto. Me encantaría que sucediera. No creo que sea probable, pero tampoco creo que sea imposible. DICHO ESO, ver constantemente crossovers y mashups es menos encantador para mí que una historia fuerte”.

Por supuesto, esto no significa necesariamente que vayamos a tener un crossover en el futuro cercano, pues por más solicitado que sea, recordemos que existe mucha política de por medio.

Actualmente, Gunn estará lanzando The Suicide Squad el próximo 6 de agosto, y posteriormente, enfocará todos sus esfuerzos en Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Fuente: James Gunn