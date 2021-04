¡It Takes Two ya supera el millón de unidades vendidas!

El pasado 26 de marzo llegó al mercado It Takes Two, el juego más reciente de Hazelight, el equipo que nos entregó A Way Out. A poco menos de un mes del lanzamiento de este título, se ha revelado que más de un millón de personas ya cuentan con su copia del juego.

Por medio de la cuenta oficial de Hazelight en Twitter, el estudio celebró este importante logro. Esto fue lo que se comentó:

Wow!!! Just found out #ItTakesTwo has sold over 1 million copies and is still going strong!

Thank you so much for all the love you’ve shown our game, it means the world to us ❤️

