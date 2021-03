It Takes Two esconde un gracioso easter egg sobre Josef Fares y su “Fuck the Oscars”

Para sorpresa de muchos, It Takes Two resultó ser uno de los mejores juegos cooperativos que existen actualmente. Además de sus divertidas mecánicas para dos jugadores, lo nuevo de Hazelight Studios también esconde un divertido easter egg de Josef Fares, director del proyecto, y su emblemático grito “Fuck the Oscars” durante The Game Awards 2017.

Durante el nivel espacial del juego, podemos subir una torre de almohadas para encontrarnos con un satélite en la parte superior. Dicho satélite nos permite rastrear y escuchar diferentes transmisiones provenientes del espacio, y en una de estas podemos escuchar la voz de Fares gritando “Fuck the Oscars“, tal y como lo pudiste ver en el video de arriba.

Por supuesto, It Takes Two también está repleto de otras referencias y easter eggs hacia diferentes franquicias tanto de la industria de los videojuegos como del cine. Si quieres saber por qué está recibiendo calificaciones tan altas, te recomendamos echarle un vistazo a nuestra reseña escrita donde profundizamos a detalle sobre esta nueva experiencia.

