Excel es una de las herramientas más importantes del mundo laboral. Sin embargo, sino no estás familiarizado con este programa de Microsoft, es muy probable que tengas problemas entendiendo todas las opciones a tu disposición. Afortunadamente, ya hay una solución bastante sencilla, y todo lo que necesitas hacer es usar una nueva inteligencia artificial.

Recientemente, el desarrollador conocido como David Bressler, compartió para todo el mundo Excel Formula Bot, una inteligencia artificial con la que nos podemos comunicar de forma sencilla, para así resolver todas nuestras dudas sobre este programa. La IA funciona gracias al lenguaje GPT-3 de OpenAI, una herramienta de IA conocida por generar texto “como si se tratara de un ser humano real”.

I know @blakeaburge is known for simplifying Excel.

I also wanted to simplify Excel, so I built https://t.co/InB0wxstiN – an AI tool where users input a problem and it provides you with the Excel formula.

Give it a try and let me know what you think!

— David Bressler (@bresslertweets) July 17, 2022