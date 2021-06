Hoy celebramos el 25 aniversario del lanzamiento del N64 en Japón

Hoy, 23 de junio de 2021, se celebra el 25 aniversario del lanzamiento del Nintendo 64 en Japón. Así es, fue un día de como hoy, pero de 1996, cuando el sucesor del SNES llegó al mercado, demostrándole a toda una generación que los juegos de la Gran N no solo funcionan en 2D, sino en 3D también.

Aunque al final del día esta consola perdió ante el PS1, vimos grandes juegos que no podías encontrar en otro lado, como Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Banjo Kazooie, Paper Mario, y experiencias que hasta el día de hoy se recuerdan con mucho cariño.

Junto a un sólido catálogo de juegos, el N64 introdujo una serie de elementos que son estándar hoy en día. El primero de estos fue la opción de jugar con hasta cuatro personas en cualquier momento sin la necesidad de un adaptador, algo que se benefició con títulos como Mario Party, Mario Kart, Super Smash Bros. y GoldenEye 007. Por otro lado, el rumble pack nos presenta a la vibración como nadie lo había experimentado, y no había mejor forma de disfrutar de esta función, que con Star Fox 64.

Tal vez las 32.98 millones de unidades vendidas no son lo que hubiera deseado Nintendo, pero nadie puede negar que esta consola fue muy importante para muchos. En una reciente entrevista con Eurogamer, Giles Goddard, diseñador de juegos, compartió un recuerdo de cuando se estaba desarrollando la N64:

“En realidad, no teníamos ningún hardware final durante mucho tiempo, así que lo que estábamos haciendo era tener una enorme supercomputadora Onyx en la trastienda de Nintendo que básicamente emulaba lo que sería el hardware eventualmente. Ese fue un sistema bastante bueno, porque simplemente actualizarían el hardware virtualmente. Y pudimos probar en un N64 virtual, lo cual fue realmente genial”.

¡Muchas felicidades, Nintendo 64!

Vía: Eurogamer