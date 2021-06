Housemarque habla sobre su futuro tras ser adquiridos por Sony

El día de hoy, la industria amaneció con la noticia de que Housemarque, responsables por Returnal, formará parte de PlayStation Studios después de ser comprados por Sony. Ahora, recientemente se compartió información adicional que nos da una mirada a este proceso, así como al futuro del estudio.

En una entrevista con Famitsu, Ilari Kuittinen, co-fundador del estudio, y Hermen Hulst, director de PlayStation Studios, revelaron que las conversaciones de compra comenzaron en 2020. Sin embargo, estas negociaciones se detuvieron, debido a que en Housemarque estaban enfocados en completar Returnal. Una vez que el juego llegó al mercado, se resumieron las pláticas, y un par de meses después la compra se finalizó.

Respecto al futuro de este estudio, aunque por el momento no han revelado los planes en concreto, Housemarque seguirá trabajando en crear experiencias únicas que estén al nivel, o superen, a Returnal. Esto fue lo que Kuittinen comentó al respecto:

“Returnal es una pista de lo que llegará. Estoy seguro de que iremos más allá y quiero crear una gran experiencia de juego y una experiencia inolvidable”.

Si bien aún no tenemos información concreta sobre el siguiente proyecto de Housemarque, podemos esperar una experiencia de gran calidad gracias a todo el soporte que el estudio ahora tiene al formar parte de PlayStation Studios. En temas relacionados, Sony no trata de competir con Microsoft al momento de comprar estudios. De igual forma, surge un registro para Ghost of Tsushima Director’s Cut para PS4 yPS5.

Vía: Famitsu