Hotel Barcelona, el siguiente proyecto de Suda51, llegará hasta 2021

Para aquellos que tal vez no lo recuerdan, durante el año pasado, Suda51, creador de No More Heroes, y Swery 65, responsable de Deadly Premonition, realizaron un stream para sentar las bases de su siguiente juego, Hotel Barcelona. Aunque todavía falta mucho para ver algo de este proyecto, parece que ya sabemos cuándo llegará a nuestras manos.

Mientras que los usuarios de Twitter compartieron sus deseos para el 2020, Suda51 se adelantó un poco más y reveló que para 2021 planea lanzar al mercado Hotel Barcelona. Todavía no sabemos mucho sobre este juego, pero parece que Devolver Digital serán los responsables de publicar este título, debido a la relación entre la compañía y el desarrollador de videojuegos.

Esta decisión parece algo obvia, especialmente considerando que tanto Suda51 como Swery 65 se encuentran trabajando en exclusivas para el Nintendo Switch en estos momentos, siendo No More Heroes III y Deadly Premonition 2 respectivamente. Así que, lo que resulte ser Hotel Barcelona probablemente lo podremos disfrutar en el PS5 y el nuevo Xbox.

Vía: Suda51