Hitman III ya es el lanzamiento digital más exitoso de la serie

El pasado miércoles 20 de enero de 2021, Hitman III llegó a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC. De esta, IO Interactive, los desarrolladores, revelaron el día de hoy que esta entrega se ha posicionado como el lanzamiento digital más exitoso en la serie del Agente 47.

Aunque la compañía no proporcionó datos en específico, sí compartió una imagen acompañada de todas las calificaciones positivas que ha recibido Hitman III desde hace un par de días. Ahora solo nos falta esperar a los reportes por parte de organizaciones como el NPD Group, para conocer qué tan bien le fue a esta entrega.

HITMAN 3 has arrived!

And it's the biggest digital launch in franchise history. pic.twitter.com/7j8rDkEhAa

— IO Interactive (@IOInteractive) January 22, 2021