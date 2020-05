Hitman está gratis en PlayStation 4 por tiempo limitado

Si todavía no has tenido oportunidad de jugar Hitman, el brillante reboot por parte de IO Interactive, entonces hoy es tu día de suerte. Por medio de Twitter, sus desarrolladores anunciaron que la primera temporada completa está gratis en estos momentos para PlayStation 4.

ATTENTION PS4 PLAYERS!

? Play HITMAN 1 for FREE on PS4 right now through May 3.

? Save up to 85% on selected HITMAN games on PS4 right now! pic.twitter.com/DEmgsGO7yk

