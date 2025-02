Hideki Kamiya no recomienda jugar esta versión de Okami

El propio Kamiya ha declarado que no recomienda jugar la versión para Wii, argumentando que no es fiel a su visión original. El título fue lanzado en 2006 para PlayStation 2 y, dos años después, llegó a la consola de Nintendo en una adaptación a cargo del estudio estadounidense Ready at Dawn. Con un desempeño que no gustó realmente a pesar de aprovecharse los controles de movimiento del dispositivo.

En Wii se sustituyó el uso del joystick analógico del DualShock 2 por los controles de movimiento para manejar el “Pincel Celestial”, una mecánica central del juego. Sin embargo, los desarrolladores enfrentaron dificultades en la conversión y tuvieron que rehacer el juego sin contar con los inputs originales de Clover Studio. Esto, según Kamiya, afectó la calidad del port.

Recientemente, un usuario en X le preguntó al director si recomendaría jugar la versión de Wii o continuar con Okami HD en PC. La respuesta de Kamiya fue tajante: “La versión de Wii no es la original. Hice la versión de PS2. Si vas a jugar ahora, la mejor versión es la HD. Personalmente, no quiero que juegues la versión de Wii”.

Actualmente, el creador de Devil May Cry lidera el desarrollo de la secuela de Okami bajo un nuevo estudio llamado Clovers, en colaboración con Capcom. Esta nueva entrega busca mantener la esencia del título original y expandir su universo con la última tecnología en gráficos y mecánicas de juego. Además, conservará la parte artística, lo cual será un golpe de nostalgia para los fans.

Esta segunda parte aún no tiene fecha de salida.

Vía: VGC