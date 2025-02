Como ya lo saben, el Nintendo Switch 2 será retrocompatible con el Switch. Esto significa que podrás disfrutar de gran parte de tu colección, aunque no de toda. Aunque la Gran N aún no aclara cuáles serán las experiencias que ya no podrás disfrutar en el nuevo hardware, una patente de los nuevos Joy-Con nos da una idea de los títulos que se quedarán en la consola del 2017.

Gracias a la nueva patente de los Joy-Con del Switch 2, se ha revelado que los controles no contarán con sensor infrarrojo. Si bien es cierto que gran parte de la librería no hacía uso de esto, hay varios títulos, especialmente first party de Nintendo, que requieren de esto para funcionar. De esta forma, se ha descubierto una lista de 14 juegos que no serán compatibles con el Switch 2.

1-2 Switch.

Nintendo Labo.

Garage.

Ring Fit.

Resident Evil: Revelations.

Move it.

Spy Alarm.

Night Vision.

Brain Training.

SMile Basic.

Ninjala.

Vitamin Connnection.

SNIPER.

Trombone Champ.

De esta lista, juegos como 1-2 Switch y Ring Fit Adventure probablemente serán los juegos más afectados por los nuevos Joy-Con. Junto a esto, es muy probable que la lista de títulos que no sean compatibles con el Switch 2 sea más grande. Aquí solo se están tomando en consideración las limitaciones del hardware, por lo que aún falta por ver qué hace incompatible al software. En temas relacionados, Costco filtra el precio del Switch 2. De igual forma, el Switch 2 estaría hecho de mejores materiales.

Es una verdadera lástima que el Switch 2 no te permita jugar con toda tu colección. La pérdida más grande es Ring Fit Adventure, puesto que esta es una experiencia que funciona a la perfección para ejercitarse.

