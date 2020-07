HBO prepara serie centrada en la cura del COVID-19

HBO buscará sacar provecho de la pandemia al desarrollar una serie que se enfocará en la vacuna del COVID-19. El proyecto estará basado en el libro The First Shot, del columnista del New York Times, Brendan Borrell, y por ahora todavía no hay fecha de estreno ni nada similar, pero ya se sabe quién será el productor principal, y sí, es alguien importante.

Adam McKay, quien también encabeza la adaptación de Parasite a la pantalla chica, será el responsable por producir esta serie. A McKay lo acompañan la productora, Hyperobject Industries, Todd Schulman y el mismo Borrell, estos dos últimos en el papel de productores ejecutivos. El proyecto no tiene un nombre final, pero aseguran que será muy fiel a los acontecimientos del libro en el que está basado.

The First Shot es un libro sobre la carrera mundial por el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19, enfocándose en las principales compañías buscando este objetivo, la ciencia detrás de la cura, y todos los desafíos que trae consigo su creación en el ámbito político, social y de salud.

