Hay planes para una tercera película de Wonder Woman y un spin-off

La anticipada secuela de Wonder Woman no llegará a los cines hasta agosto, pero la directora de la franquicia, Patty Jenkins, ya sabe cuál quiere que sea el futuro del personaje más allá de Wonder Woman 1984. Jenkins y Gal Gadot han confirmado que ya hay planes para una tercera película, e incluso un spin-off enfocado en las Amazonias de este universo.

Durante una entrevista reciente con Total Film Magazine, Jenkins habló sobre el futuro de Wonder Woman en la pantalla grande. Aunque todavía no está lista para entrar de lleno a Wonder Woman 3, reveló que ya tiene un evidente plan para el futuro de la franquicia:

“No voy a hablar sobre el futuro hasta que salga esta película, porque quiero tener la mente fresca y limpia al hacerlo. Pero sí, hay un arco que tengo en mente para la primera película, y después la segunda película, y después la película de las Amazonias, y después una tercera película.”

La manera en que Jenkins menciona estos planes, parece que el spin-off de las Amazonias podría llegar antes que Wonder Woman 3. Dicho esto, Jenkins no tiene intenciones de dirigir ese proyecto y prefiere que alguien más se haga cargo:

“Espero no tener que dirigirla yo. Voy a hacer lo posible por que no suceda. No será fácil. Pero Geoff Johns y yo ya tenemos la historia, ya la presentamos, y la vamos a sacar adelante. Algo seguro, es que yo voy a producir.”

Wonder Woman 1984 llegará a los cines el próximo 14 de agosto.