¿Hay escena post-créditos en Wonder Woman 1984? Acá te decimos

Wonder Woman 1984 finalmente tiene fecha de estreno, y no solo eso, sino que también debutará en HBO Max de forma simultánea. Bueno, ante esto, ¿hay o no hay escena post-créditos? La buena noticia es que sí la hay, o por lo menos eso confirma su directora Patty Jenkins.

Durante una entrevista con CinemaBlend, Jenkins dijo lo siguiente cuando se le cuestionó sobre una posible escena post-créditos:

“Dejemos que la audiencia lo vea por ellos mismos. Solo porque, Dios no quiera, alguien escriba sobre eso, y sería como ‘Bueno, fue divertido mientras duró.'”

Recordemos que Jenkins tiene planes para una tercera parte de Wonder Woman, así como un spinoff centrado en las guerreras Amazonas de Themyscira. A pesar de esto, Jenkins no quiere que WW tenga crossovers con otras películas de DC, ya que prefiere contar una “poderosa historia en solitario.”

Via: ComicBook