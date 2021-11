A menos que hayas estado viviendo bajo una roca, sabrás que el multiplayer de Halo Infinite debutó de manera sorpresiva el día de hoy. Sí, en estos momentos ya es posible descargar y jugar este apartado, y todo tu progreso se transferirá a la versión final del juego el próximo 8 de diciembre. Pues bueno, el título ya está siendo todo un éxito en Steam, donde cientos de miles de usuarios lo están disfrutando.

De acuerdo con Daniel Ahmad, analista de Niko Partners, Halo Infinite registró un total de 162 mil jugadores concurrentes en la plataforma de Valve, convirtiéndolo así en el juego de los Xbox Game Studios más exitosos de Steam en toda su historia.

Halo Infinite multiplayer, which launched *looks at watch* about 2.5 hours ago, has already surpassed 162k peak concurrent users on Steam.

This makes it the most successful Xbox Game Studios title of all time on Steam

Halo MCC hit 161k PCCU

Forza Horizon 5 hit 81k PCCU. pic.twitter.com/lgMLNISeaw

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) November 15, 2021