¡Gotham Knights ya tiene fecha de lanzamiento!

Tal parece que uno de los juegos de Warner Bros. sí llegará al mercado este año. Pese a que básicamente todas las producciones de esta compañía están rodeadas de rumores de retrasos, el día de hoy se ha confirmado que Gotham Knights llegará a nuestras manos el próximo mes de octubre.

Por medio de un sencillo tweet en la cuenta oficial de este juego, se ha confirmado que Gotham Knights estará disponible el próximo 25 de octubre de 2022. Sin duda alguna, estas son buenas noticias para todos los fans. Esto fue lo que se comentó al respecto:

Gotham will always need its heroes. Suit up for an all-new adventure on 10.25.22. #GothamKnights pic.twitter.com/d7oV2LbcT8

— Gotham Knights (@GothamKnights) March 9, 2022