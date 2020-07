Godzilla vs Kong resurge con una nueva sinopsis

Godzilla vs Kong enfrentará a dos de los monstruos de Hollywood más famosos de la historia, y no falta mucho para verlos en acción. Esta cinta está pensada para debutar en 2021, y sus productores esperan crear todo un universo cinematográfico en torno a estas dos bestias, pero ¿en realidad lo lograran? No lo sabemos, pero al menos ya tenemos una idea de lo que podemos esperar en este futuro proyecto.

Recientemente, la cuenta de Twitter, Kaiju News Outlet, logró encontrar la sinopsis de Godzilla vs Kong. Supuestamente, la descripción viene de una línea de juguetes oficiales de esta película, y acá la puedes ver por ti mismo:

A new plot summary for Godzilla vs. Kong has been revealed. The description was attached to the new Playmates Toys Godzilla vs. Kong figure listings. pic.twitter.com/FS0fzihbvC

— Kaiju News Outlet (@KaijuNewsOutlet) July 17, 2020