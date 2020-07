Aquí el tráiler doblado al inglés de Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna

La película por el 20 aniversario de Digimon Adventure, Last Evolution Kizuna, llegará a Occidente a finales de este año, y para celebrarlo, han liberado un nuevo tráiler doblado al inglés. Aunque la cinta debutó en japón este año, la versión en inglés se tuvo que posponer debido a la pandemia del coronavirus. Esto no solo significo que su lanzamiento en cines americanos haya tenido que ser cancelado, sino que su versión casera también se retrasó unos cuantos meses.

Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna estará disponible de manera oficial el 29 de septiembre, con una versión en inglés y otra en japonés. Una semana después, podrás encontrarla en formato físico, específicamente el 6 de octubre. Ahora que el lanzamiento en América está más que confirmado, finalmente tenemos un tráiler para su doblaje en inglés y acá lo puedes ver:

“Does this mean we all have to say goodbye to our Digimon?”

This September, the 20th anniversary film Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna is coming to North America. https://t.co/hkn1GlkAKO pic.twitter.com/OFwnk36Q2a

— IGN (@IGN) July 20, 2020