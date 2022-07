God of War Ragnarok podría no haberse presentado por una razón política

Por una serie de pistas, muchas personas en la industria supusieron que el día de ayer (jueves 30 de junio), al fin se darían más novedades del tan esperado God of War Ragnarok para consolas PlayStation. Sin embargo, fue algo que no sucedió, inclusive grandes personalidades como Cory Barlog dieron mensajes a los fanáticos mediante Twitter.

Mediante una conversación de ResetEra que se dio a conocer hace poco, el periodista Jason Scherier, mismo que ha acertado más de una vez en las predicciones de la industria. Comentó que originalmente el título sí iba a dar una actualización el día ya mencionado, pero se llegó a especular que podría deberse a un tema política que incluye a la elminicación del aborto en Estados Unidos.

Aquí su declaración;

Después de hablar con más gente ayer, puedo afirmar que había una fecha de lanzamiento/anuncio de preventa prevista para ayer. Se retrasó en algún momento de la semana pasada. No sé por qué. Se especula que fue a causa del caso Roe v Wade. Además, PS ha tratado de mantener el secreto de tal manera que la mayoría de los empleados de Santa Monica no fueron informados al respecto.

En ocasiones anteriores, Sony ya ha cancelado eventos debido a fuertes sucesos mundiales, uno de ellos fue el Black Lives Matter, mismo que llevó a mover un directo de fecha de emisión. Esto también pasó con algunos videojuegos, específicamente con The Last of Us Part II, mismo que tuvo que moverse por temas de logística que no quedaron muy claros.

Recuerda que God of War Ragnarok llegará este mismo año a PS4 y PS5.

Vía: ResetEra