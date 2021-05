God of War: Ragnarok no es el nombre oficial de la secuela, afirma Sony

Hace unos cuantos días, Sony publicó un documento dirigido a sus accionistas donde detallaban todo tipo de interesantes detalles. Uno que llamó bastante la atención fue el supuesto logo de God of War: Ragnarok incluido en una sección de dicho documento, pero tristemente no era oficial. Sí, Sony utilizó un logo fan-made para una presentación oficial y la compañía tuvo que aclarar la situación.

Un vocero institucional para Sony confirmó a IGN que God of War: Ragnarok, al menos por ahora, no es el título oficial de la escuela.

“El nombre y logo para nuestro próximo juego de God of War todavía no son finales. Un logo incorrecto fue utilizado en nuestra presentación oficial. No podemos esperar por compartirles más noticias y pedimos disculpas por cualquier confusión.”

Esto no significa necesariamente que God of War: Ragnarok no pueda llegar a ser su nombre oficial en algún punto, pero por el momento no lo es. Incluso el director del juego, Cory Barlog, ha bromeado una y otra que vez que “nunca ha escuchado de él”.

Via: ComicBook