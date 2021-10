¡Nuevo episodio de Atomix Podcast! Acompáñanos cada semana para informarte de manera amena y analítica de lo sucedido en la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Esta semana te tenemos un programa sumamente cargado de información en el que por supuesto, estaremos discutiendo de la polémica que se generó por las declaraciones del Gobierno Mexicano contra los videojuegos. Además, te traemos impresiones finales de Marvel’s Guardians of the Galaxy y Age of Empires IV.