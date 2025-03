Final Fantasy XVI es una de las entregas más controversiales de la serie hasta el momento. La entrega de 2023 tuvo un buen inicio, con Square Enix reportando que esta entrega logró vender más de tres millones de unidades tras su lanzamiento en junio de ese año. Sin embargo, la aventura de Clive y compañía no ha logrado vender tan bien desde entonces, puesto que un reporte ha revelado que el juego apenas y ha llegado a las 3.5 millones de unidades vendidas.

De acuerdo con Hideki Yasuda, analista de Toyo Securities, Final Fantasy XVI ha vendido un total de 3.5 millones de unidades vendidas para marzo del 2025. Esto significa que desde junio del 2023, el título solo logró vender 500 mil copias más, y eso incluye su versión de PC, la cual llegó a Steam en septiembre de 2024.

Aunque Yasuda menciona que Final Fantasy XVI es un éxito para Square Enix, es probable que la compañía japonesa no lo vea de esta forma, especialmente considerando que las ventas se estancaron por completo. Pese a que no hay una razón clara para este desempeño comercial, esta entrega difiere bastante de los anteriores juegos en la saga, algo que no fue del agrado de todos. Junto a esto, la versión de PC debutó con una serie de errores y glitches que arruinaron su reputación.

Aunque Square Enix aún no comparte más detalles sobre las ventas de Final Fantasy XVI y sus metas, parece que la siguiente entrega de la serie dejaría de lado el sistema de acción y hack and slash por algo que ha demostrado ser un éxito en el pasado. En temas relacionados, estas son las ventas generales de Final Fantasy. De igual forma, dos remakes de la serie están en camino.

Nota del Autor:

Es una lástima que Final Fantasy XVI no tenga el éxito que se merece. Aunque el final no es el mejor de la serie, me divertí mucho, y tiene una serie de momentos increíbles que todos los fans de la serie pueden apreciar. Tiene sus detalles, pero al final del día es un fantástico juego.

Vía: Siliconera