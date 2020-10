A pesar de haber salido hace ya más de un año, Square Enix ha confirmado que Final Fantasy VIII Remastered tendrá un lanzamiento físico tanto en Nintendo Switch como en PlayStation 4, sin embargo, también hay una mala noticia que sin duda alguna decepcionará a muchos fans que querrían obtener esta edición.

🌍 Europe, the Middle East, Australia, and New Zealand

🕹️ #FinalFantasy VII and FFVIII Remastered Twin Pack on #NintendoSwitch

💿 FFVIII Remastered on #PS4

📅 December 4, 2020

Pre-order now:

FFVII & FFVIII: https://t.co/VcG4va3Ccj

FFVIII: https://t.co/gg6KyRGrn7 pic.twitter.com/GgKRSJhHtn

— FINAL FANTASY (@FinalFantasy) October 16, 2020