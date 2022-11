Fans quieren nominación al óscar para actriz de Black Panther: Wakanda Forever

El fin de semana pasado al fin se ha estrenado la cinta de Black Panther: Wakanda Forever, misma que ha recaudado buenas ganancias debido a todo el público que asistió a las salas de cine. Y algo que en particular le gustó a la audiencia y prensa fue la actuación de alguien en particular, tanto así que desean que tenga su respectiva nominación a los oscars.

Debido a su actuación como la Reina Ramonda, muchos fanático están presionando para que Angela Bassett obtenga una nominación al Premio de la Academia. Si bien la primera cinta ganó un Oscar, un solo actor aún no se ha llevado la estatuilla. Si Bassett fuera nominada, sería su segunda, después de haber sido considerada por interpretar a Tina Turner en What’s Love Got to Do with It de Brian Gibson.

Aquí las opiniones de fans:

Angela Bassett should win an oscar for her performance in #WakandaForever

For me she is the show stealer of the film

The scene where she confronts okoye is brilliant acting. — Ashish Chanchlani (@ashchanchlani) November 12, 2022

Angela Bassett debería ganar un oscar por su actuación en #WakandaForever. Para mí ella es la ladrona de espectáculos de la película. La escena en la que se enfrenta a okoye es una actuación brillante.

Angela Bassett has to be the first Marvel actress to win an Oscar pic.twitter.com/s9Afdafnix — Shadow Knight (@ShadowKnightPK) November 5, 2022

Angela Bassett tiene que ser la primera actriz de Marvel en ganar un Oscar

I’m LOVING everyone saying “OSCAR!” for Angela Bassett #WakandaForever — King Namor’s Personal Talokanian Blowfish 🐡 (@Decodnlyfe1) November 14, 2022

ME ENCANTAN todos los que dicen “¡OSCAR!” por Ángela Bassett #WakandaForever

This scene took my breath away. Angela Bassett displaying what truly is a mother's rage but also that of a queen who was betrayed by her closest friend. And Danai Gurira grief stricken, mourning what a grave mistake she made. GIVE THEM THEIR OSCARS RN #WakandaForever pic.twitter.com/9xvdRcTAyc — laki saw WAKANDA FOREVER (@ldw_sunkissed) November 13, 2022

Esta escena me dejó sin aliento. Angela Bassett mostrando lo que verdaderamente es la rabia de una madre pero también la de una reina traicionada por su amigo más cercano. Y Danai Gurira afligida, lamentando el grave error que cometió. REGALA SUS OSCARS RN #WakandaForever

do i think angela bassett deserves an oscar nom?! pic.twitter.com/JCe4oBCxtv — mal ✰ (@photonsmight) November 13, 2022

¿Creo que Angela Bassett merece una nominación al Oscar?

There is no reason on God’s green earth why Angela Bassett shouldn’t have an Oscar. NOT ONE. #WakandaForever — Jon Paul, Ed. D. (They/Them/Tired)🏳️‍🌈✊🏾 (@DoctorJonPaul) November 12, 2022

No hay razón en la tierra verde de Dios por la que Angela Bassett no debería tener un Oscar. NI UNO.

Recuerda que Black Panther: Wakanda Forever ya está en cines.

