Dentro de los múltiples proyectos de Silent Hill en desarrollo, el que más llama la atención es Townfall, ya que la información es mínima actualmente. Más allá del tráiler de revelación, no hay algo que nos ofrezca información concreta sobre la historia, personajes, o cualquier detalle importante. Sin embargo, esto no detuvo a los fans, quienes han analizado este avance hasta encontrar las respuestas que tanto buscaban.

Por medio de foro y el subreddit del juego, los fans han analizado cada segundo del tráiler de Silent Hill Townfall, esto después de que el director reveló que había un par de secretos escondidos. Aquí se descubrió el siguiente mensaje por medio de clave SOS:

“El corazón que tuviese esta ciudad se ha parado”.

Junto a esto, se asegura que en el segundo 33 se puede escuchar el mensaje de “¿realmente es Alessa?” Aunque por el momento no hay información oficial, los fans han señalado que este nombre es el mismo de la niña del primer y tercer título de Silent Hill. De esta forma, se ha especulado que Silent Hill Townfall podría estar relacionado con las entregas originales, e incluso ser una secuela directa.

Por el momento no hay más información al respecto, y No Code Studios, los desarrolladores no han revelado si las teorías de los fans son reales o no. En temas relacionados, este es el estado actual del remake de Silent Hill 2. De igual forma, traductor del clásico de PS2 no está del todo contenido con esta nueva versión.

Nota del Editor:

Si Silent Hill Townfall resulta ser una continuación de Silent Hill 3, es muy probable que los fans se emocionen mucho. Si bien la segunda entrega es la más amada, el trabajo de No Code Studios podría ponerle un fin a la historia que lo comenzó todo.

Vía: Reddit