Fans crean impresionante corto live-action de TLOU II y hasta parece oficial

Mientras seguimos esperando que HBO dé una fecha exacta para el estreno de la serie de The Last of Us, un talentoso grupo de fans decidió adelantarse y lanzaron este corto live-action que fácilmente podría hacerse pasar como algo oficial.

A través de YouTube, Joshua Toonen compartió este fantástico corto que él escribió, dirigió y produjo. Sin más preámbulos, acá le puedes echar un vistazo:

Aunque Ellie es vista durante ciertos ratos del video, los auténticos protagonistas son Sean y Emily, de quienes vemos cómo fue su vida antes y después del apocalipsis de los cordyceps.

