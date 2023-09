Explican por qué tardó la secuela de Detective Pikachu

Este año está repleto de lanzamientos importantes en Nintendo Switch, pues hace no mucho vimos justamente a The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, Pikmin 4 y aún faltan otros como Super Mario Bros. Wonder y Super Mario RPG. Y aunque no llame mucho la atención, dentro de los juegos doble A está Detective Pikachu Returns, del cual se opina ha tardado mucho en salir.

Vale la pena mencionar, que este juego salió originalmente en el año 2016 para japón, esto para tener su lanzamiento en occidente hasta el 2018 y un año después llegó la película que fue un éxito, razón por la cual se confirmaron secuelas de ambos productos. Y lo extraño de todo esto, es que tuvieron que pasar bastantes años para que al fin se le diera una fecha de salida al segundo título.

La gente de IGN ha tenido esta duda, por lo que le han preguntado a la directora creativa Senior Yasunori Yanagisawa de Creatures, cuál es la razón detrás de este atraso. Mencionando que uno de los problemas es el cambio de hardware, dado que debían adaptar este universo alterno de la franquicia a la generación de Switch, razón por la cual tal vez se con el estilo de 3DS aún.

Aquí su respuesta:

Una de las principales razones detrás de esto es principalmente el cambio en el hardware, y que con las más especificaciones disponibles en hardware. Hay sólo muchas más cosas que eran posibles de hacer. Era difícil averiguar exactamente qué tipo de cosas los desarrolladores querían hacer con este juego.

En cuanto a la segunda película de esta sub saga, ya se ha hablado que la producción ha iniciado a cargo una vez más de Legendary Pictures, y que va a retomar a los personajes que ya conocíamos, puesto que también el videojuego conserva a gran parte del elenco. Sin embargo, es posible que sepamos algo más a fondo hasta el 2024.

Recuerda que Detective Pikachu Returns se lanza el próximo 8 de octubre en Switch.

Vía: gonintendo

Nota del editor: Me parece raro que les haya sido un reto tan grande, pues no se ve de generación de Switch, tiene más gráficos de 3DS y además la moda de Detective Piakchu ya pasó. Ya veremos en un mes si realmente valió la pena la espera.