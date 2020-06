Ex-campeón de EVO es banneado de varios torneos por comentario racista

La situación que se vive actualmente en Estados Unidos ha causado que gran parte de la industria de los videojuegos se unan y tomen una posición firme en contra del racismo. Después de publicar un tweet que se burló del movimiento Black Lives Matter, el ex campeón de EVO, Ryan “Filipino Champ” Ramírez, fue expulsado de varios torneos de juegos de pelea.

Durante el fin de semana Ramírez tuiteó una foto de una sandía con el título “#WatermelonLivesMatter”. Esta fruta es usada como un estereotipo racista en contra de la gente afroamericana y, junto con un la situación al rededor del movimiento Black Lives Matter, está claro qué tipo de mensaje quería enviar Ramírez.

En respuesta a esto, varios miembros de la comunidad, entre los que destacan otros competidores profesionales y comentaristas, han hablado en contra de Ramírez. De igual forma, torneos como East Coast Throwdown, Combo Breaker y Capcom Pro Tour han prohibido la participación de este jugador en futuras competencias.

Por su parte, Ramírez ha emitido una disculpa a medias en Twitter

Very insensitive tweet by me

I didnt mean any harm from it

but i promise ill be better

sorry to everyone 🙁

— FChampRyan (@fchampryan) June 13, 2020