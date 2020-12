Estudio revela que jóvenes gastan hasta más de 28 mil pesos al año en loot boxes

Las loot boxes son un problema que varios países de Europa han comenzado a regular durante los últimos años. Gracias a diversos factores, para un joven es bastante fácil gastar grandes cantidades de dinero sin pensar completamente en este aspecto hasta mucho después. De esta forma, un reciente estudio ha revelado que cerca el 31% de los adolescentes que constantemente gastan dinero en las loot boxes, ni siquiera saben cuánto han invertido en los juegos que ofrecen esta opción.

De acuerdo con GamesIndustry.biz, un reciente estudio por parte de la Gambling Health Alliance ha señalado que los jóvenes que dicen gastar dinero en loot boxes, tienen dificultades para establecer un seguimiento sobre esta inversión. Este resultado se alcanzó después de entrevistar a 611 adolescentes entre 11 y 16 años en Inglaterra, Escocia y Gales.

De este número el 23% afirma gastar dinero en loot boxes. De igual forma, el 34% señaló que desde los 13 años han invertido sus ahorros en esta forma de conseguir ítems, esto debido a que no hay una restricción de edad. Lo interesante de esto, es que el 31% afirma no tener el conocimiento de cuánto dinero han gastado con las loot boxes. El estudio señala que esto sucede debido a que diversos juegos no utilizan una moneda real, y optan por utilizar algo ficticio que puede confundir a los más jóvenes.

El estudio también ha señalado que algunos usuarios llegan a gastar entre £260 libras, o alrededor de $7,030 pesos, y £1,040 libras, o hasta más de $28 mil pesos, al año. Por último se ha mencionado que el 15% de este grupo ha tomado el dinero de sus padres sin permiso.

Vía: GamesIndustry.biz