Estos son los mejores memes del póster de la película de Super Mario

El día de hoy se dió una buena noticia para todos los seguidores de Nintendo, dado que se reveló la fecha oficial para el primer tráiler de la película de Super Mario, misma que está a cargo de Illumination Studios. Sin embargo, algunos notaron algo bastante curioso e hicieron memes de ello, concretamente, es la falta de trasero de nuestro protagonista.

Así que como con cada polémica, no faltaba que los seguidores le hicieran cambios a su aspecto, o que simplemente desataran un comentario cómico, eso es algo de lo que tampoco se salvó la película de Sonic en su momento. Así que a continuación, te mostramos las mejores publicaciones que se dieron a conocer mediante Twitter.

Aquí las colocamos:

Even if the movie sucks. The Mario movie looks visually stunning! I can’t wait to see what else they have in store!

They also nerfed Mario’s ASS. So I won’t keep my expectations high. 😔 pic.twitter.com/bDedSATjYp

— Mayo (@funnyhoohooman) October 4, 2022