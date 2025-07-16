Éstos son los actores para la película de The Legend of Zelda

Durante casi dos años hemos especulado sobre los actores que podrían protagonizar la película live action de The Legend of Zelda. Nombres como Tom Holland y Hunter Schafer han estado en esta conversación, pero esto ha llegado a su fin, puesto que Nintendo por fin ha revelado quiénes le darán a Link y Zelda en esta esperada adaptación para la pantalla grande.

Por medio de un comunicado oficial en la cuenta de Nintendo en Twitter, Shigeru Miyamoto reveló que Zelda será interpretada por Bo Bragason y Link por Benjamin Evan Ainsworth. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Soy Miyamoto. Me complace anunciar que, para la película de live action de The Legend of Zelda, Zelda será interpretada por Bo Bragason y Link por Benjamin Evan Ainsworth. Tengo muchas ganas de verlos a ambos en la gran pantalla”.

This is Miyamoto. I am pleased to announce that for the live-action film of The Legend of Zelda, Zelda will be played by Bo Bragason-san, and Link by Benjamin Evan Ainsworth-san. I am very much looking forward to seeing both of them on the big screen. (1/2) pic.twitter.com/KA5XW3lwul — ??????? (@Nintendo) July 16, 2025

Esto es una sorpresa para muchas personas, puesto que los actores no solo son jóvenes, sino que apenas van comenzando su carrera en Hollywood. Bragason tiene 21 años, y previamente participó en Renegade Nell, una serie de Netflix, así como en la adaptación de la BBC del drama criminal The Jetty. Por su parte, Ainsworth, de tan solo 16 años, solo ha interpretado unos pocos papeles, aunque destaca su participación en The Haunting of Bly Manor, serie de terror de Netflix.

Junto a esta revelación, Nintendo también compartió una imagen con los actores con algún tipo de vestuario para sus papeles. Aquí podemos ver un vestido azul de Bragason, similar al que porta Zelda en Breath of the Wild. Por su parte, Ainsworth luce lo que parece ser una túnica verde oscuro.

Por el momento no tenemos más información al respecto, pero solo es cuestión de tiempo antes de que todos los detalles estén disponibles. Te recordamos que la película de The Legend of Zelda llegará a los cines el 7 de mayo del 2027. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta cinta aquí. De igual forma, te decimos qué tal están Breath of the Wild y Tears of the Kingdom en Switch 2.

Nota del Autor:

Aunque todos teníamos a los actores que deseábamos ver en estos papeles, es bueno ver que Nintendo y Sony están apostando por talento nuevo en Hollywood. Claro, aún queda por ver su talento, pero al menos esto suena más que interesante para el proyecto que está en desarrollo actualmente.

Vía: Nintendo