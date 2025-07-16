    Éstos son los actores para la película de The Legend of Zelda

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS16/07/2025 8:21 a. m.

    Durante casi dos años hemos especulado sobre los actores que podrían protagonizar la película live action de The Legend of Zelda. Nombres como Tom Holland y Hunter Schafer han estado en esta conversación, pero esto ha llegado a su fin, puesto que Nintendo por fin ha revelado quiénes le darán a Link y Zelda en esta esperada adaptación para la pantalla grande. 

    Por medio de un comunicado oficial en la cuenta de Nintendo en Twitter, Shigeru Miyamoto reveló que Zelda será interpretada por Bo Bragason y Link por Benjamin Evan Ainsworth. Esto fue lo que se comentó al respecto:

    “Soy Miyamoto. Me complace anunciar que, para la película de live action de The Legend of Zelda, Zelda será interpretada por Bo Bragason y Link por Benjamin Evan Ainsworth. Tengo muchas ganas de verlos a ambos en la gran pantalla”.

    Esto es una sorpresa para muchas personas, puesto que los actores no solo son jóvenes, sino que apenas van comenzando su carrera en Hollywood. Bragason tiene 21 años, y previamente participó en Renegade Nell, una serie de Netflix, así como en la adaptación de la BBC del drama criminal The Jetty. Por su parte, Ainsworth, de tan solo 16 años, solo ha interpretado unos pocos papeles, aunque destaca su participación en The Haunting of Bly Manor, serie de terror de Netflix.

    Junto a esta revelación, Nintendo también compartió una imagen con los actores con algún tipo de vestuario para sus papeles. Aquí podemos ver un vestido azul de Bragason, similar al que porta Zelda en Breath of the Wild. Por su parte, Ainsworth luce lo que parece ser una túnica verde oscuro.

    Por el momento no tenemos más información al respecto, pero solo es cuestión de tiempo antes de que todos los detalles estén disponibles. Te recordamos que la película de The Legend of Zelda llegará a los cines el 7 de mayo del 2027. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta cinta aquí. De igual forma, te decimos qué tal están Breath of the Wild y Tears of the Kingdom en Switch 2.

    Pleca-Amazon-OK

    Nota del Autor:

    Aunque todos teníamos a los actores que deseábamos ver en estos papeles, es bueno ver que Nintendo y Sony están apostando por talento nuevo en Hollywood. Claro, aún queda por ver su talento, pero al menos esto suena más que interesante para el proyecto que está en desarrollo actualmente.

    Vía: Nintendo 

    Etiquetas: , , , , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Fecha y precio de la palomera de Lilo & Stitch en Cinépolis
    Fecha y precio de la palomera de Lilo & Stitch en Cinépolis
    Crean juego de la película de Super Mario Bros.
    Crean juego de la película de Super Mario Bros.
    Creador de Stitch revela el origen del personaje
    Creador de Stitch revela el origen del personaje
    Actores de Harry, Hermione y Ron en la serie de Harry Potter
    Actores de Harry, Hermione y Ron en la serie de Harry Potter
    Starship Troopers tendrá una nueva película
    Starship Troopers tendrá una nueva película
    Nick Frost será Hagrid en la serie de Harry Potter
    Nick Frost será Hagrid en la serie de Harry Potter
    Netflix invierte mil millones de dólares en México
    Netflix invierte mil millones de dólares en México
    Sony retrasa el estreno de Spider-Man 4
    Sony retrasa el estreno de Spider-Man 4
    Dónde ver a los ganadores de los Golden Globes 2025
    Dónde ver a los ganadores de los Golden Globes 2025
    Éstos serían los personajes secretos en Avengers: Secret Wars
    Éstos serían los personajes secretos en Avengers: Secret Wars
    Usuarios anulan suscripciones de Netflix
    Usuarios anulan suscripciones de Netflix
    Paapa Essiedu sería Snape en la serie de Harry Potter
    Paapa Essiedu sería Snape en la serie de Harry Potter
    Primeras imágenes de la quinta temporada de The Boys
    Primeras imágenes de la quinta temporada de The Boys
    Primeros detalles sobre Venom 4
    Primeros detalles sobre Venom 4
    James Gunn aclara la cronología del DCU
    James Gunn aclara la cronología del DCU
    Censura de Arcane en China causa la ira de los fans
    Censura de Arcane en China causa la ira de los fans
    Nuevos detalles sobre la película de Mario 2
    Nuevos detalles sobre la película de Mario 2
    Jumanji 3 con Dwayne Johnson es una realidad
    Jumanji 3 con Dwayne Johnson es una realidad
    Nuevos detalles de Your Friendly Neighbourhood Spider-Man
    Nuevos detalles de Your Friendly Neighbourhood Spider-Man
    Joker 3 no está en los planes de su director
    Joker 3 no está en los planes de su director
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media