¡Es oficial! Una nueva colección de Sonic llegará a consolas y PC el próximo año

Como ya se había filtrado, SEGA está trabajando en una colección del erizo azul. Durante la presentación especial por el 30 aniversario de este personaje, se ha confirmado que en algún punto del próximo año, un paquete con Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles y Sonic CD llegará a consolas y PC.

Aunque por el momento hay una serie de detalles que necesitan ser aclarados sobre Sonic Origins, como la fecha de lanzamiento, se ha confirmado que esta colección tendrá un par de extras para los diferentes juegos. De igual forma, se desconoce si los cuatro juegos estarán basados en sus versiones de Genesis, o en el trabajo que realizó Christian Whitehead para dispositivos móviles.

SEGA promete tener más información en una fecha posterior.

Vía: SEGA