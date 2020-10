Entrevistamos a Clint Hocking, director creativo de Watch Dogs: Legion

La siguiente semana finalmente llegará a nuestras manos Watch Dogs: Legion, uno de los lanzamientos más anticipados del año. Con motivo de su debut, tuvimos oportunidad de platicar con Clint Hocking, director creativo del juego, y gracias a esto pudimos conocer algunos datos interesantes sobre Legion. Acá la entrevista completa.

El hecho de lograr que jugar con cualquier NPC funcione fue obviamente un enorme reto. No solo por su complejidad, tener esta simulación en la que todos tienen sus amigos, su trabajo, sus actividades y relaciones y todas esas consecuencias de cómo adaptar a cada personaje de manera sistemática y narrativamente. También hay problemas de producción, como cuántos guiones tenemos que hacer, cuántos actores necesitamos, cómo vamos a hacer que cada personaje se sienta diferente y después cómo hacerlo una experiencia cinemática y contar esta historia cuando no sabes quién estará en la escena, no sabes qué dirá, qué utilizarán, ni siquiera el color de su piel para lograr una correcta iluminación, así que todo eso nos obligó a reinventar técnicas cinemáticas para este juego en específico, mientras que al mismo tiempo también debíamos identificar dónde iría cada animación, cada personaje, cada audio para que el sistema funcionara. Fue algo realmente difícil.