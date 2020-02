Empire of Sin ha sido retrasado hasta otoño 2020

Los retrasos nunca son bien recibidos. Especialmente por los desarrolladores que quieren sacar su juego y saben que un retraso significa aún más trabajo. Sin embargo, en su mayor parte, este tipo de prácticas resultan en títulos de mayor calidad. Ahora, Empire of the Sin, el siguiente proyecto de John Romero, cambió de fecha.

Originalmente Empire of the Sin estaba planeado para el segundo trimestre de este año, sin embargo, ha sido retrasado hasta otoño de 2020. Ahora tendremos que esperar un par de meses más para poder disfrutar del primer juego del legendario diseñador John Romero en el género de estrategia por turnos.

Empire of Sin es un juego de estrategia del desarrollador Romero Games y publicado por Paradox Interactive. El juego te pone en la piel de un jefe de la mafia que vivía en Chicago durante la era de la Prohibición. Un concepto bastante interesante que en raras ocasiones vemos en esta industria.

Extra! Extra! Read all about it! We have an update regarding the release of Empire of Sin: pic.twitter.com/5EMq7QZYCU

— Empire of Sin (@EmpireOfSinGame) February 18, 2020