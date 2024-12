Electronic Arts obtiene 23 patentes de accesibilidad

El mundo de los videojuegos con el pasar de los años se está volviendo mucho más inclusivo, no solo se habla sobre la representación de ciertas comunidades en los títulos, sino también en que personas con capacidades limitadas puedan disfrutar de los diferentes títulos. De hecho, Electronic Arts es una empresa que constantemente se está renovando en este último aspecto, adquiriendo patentes que lleven a más individuos a la experiencia de este tipo de entretenimiento.

De forma reciente, la empresa reveló la adición de 23 nuevas patentes a su programa de accesibilidad, alcanzando un total de 38 tecnologías disponibles de forma gratuita para desarrolladores en la industria. Entre las nuevas propiedades abiertas destacan tecnologías como reconocimiento de voz personalizado, generación de voz expresiva y sistemas para ajustar el estilo musical según las emociones del jugador, lo cual es un salto grande en términos generales.

Además, llegó un complemento para Unreal Engine 5 que utiliza su tecnología IRIS para analizar y prevenir riesgos de fotosensibilidad en los juegos. Esta permite identificar fotogramas potencialmente dañinos para personas fotosensibles en tiempo real, optimizando el desarrollo de juegos más seguros. Se liberó previamente el código ya mencionando, consolidando su esfuerzo continuo por reducir barreras de acceso en el gaming.

El compromiso de este publisher con la accesibilidad incluye otros avances como Fonttik, una herramienta que asegura la legibilidad del texto en los juegos, y el sistema de pings de Apex Legends, diseñado para facilitar la comunicación no verbal. Según Kerry Hopkins, vicepresidenta sénior de asuntos globales de EA, estas iniciativas reflejan el objetivo de hacer que los videojuegos sean una experiencia universal.

Pero eso no es todo, pues también se mantiene un portal de accesibilidad para que los jugadores compartan sugerencias y obtengan información sobre funciones accesibles. Esta actividad posiciona a la compañía como un líder en la industria del entretenimiento interactivo, con un catálogo reconocido que incluye títulos como Battlefield, The Sims y Apex Legends. Y no se diga de otros títulos que vengan en los años por cursar.

Vía: EA