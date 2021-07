El traje blanco de Black Widow ya está disponible en Marvel’s Avengers

Tras un largo tiempo de desaparición a causa de la pandemia, Black Widow de Marvel Studios finalmente ha llegado a cines y Disney+. La nueva película del MCU parece estar teniendo muy buena recepción tanto con los fans como con la crítica especializada, y si tú también eres fan del personaje, entonces te alegrará saber que su traje blanco ha llegado al videojuego de Marvel’s Avengers.

She’s done running away from her past.

Inspired by the Marvel Cinematic Universe, “Marvel Studios’ Black Widow” Outfit for Black Widow is available now.

Experience the movie in Theaters or order on #DisneyPlus with Premier Access on July 9. pic.twitter.com/Dn41ZoS6MG

— Marvel’s Avengers (@PlayAvengers) July 8, 2021