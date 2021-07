Black Ops Cold War podría seguir recibiendo contenido en 2022

No es ningún secreto que Activision estará lanzando un nuevo Call of Duty este año, lo que significa que Black Ops Cold War dejará de recibir contenido una vez que la siguiente entrega en la franquicia llegue a nuestras manos. ¿O tal vez no? Parece que sus desarrolladores están muy satisfechos con la recepción que tuvo esta secuela, y ya estarían planeando más DLC incluso para 2022.

De acuerdo con Tom Henderson, creíble insider de Call of Duty y Battefield, fuentes cercanas le comentaron que Black Ops Cold War ha superado las expectativas de Activision, y podrían considerar apoyarlo con más contenido incluso con el nuevo CoD de este año.

I was told recently that Black Ops Cold War will likely be the most supported Call of Duty title after its “cycle” has ended as its post-launch revenue is exceeding expectations.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) July 5, 2021