El siguiente mapa de Among Us será el más grande hasta ahora

A pesar de no ser tan popular como antes, Among Us sigue siendo uno de los títulos free-to-play más jugados del momento. Hace poco, uno de sus desarrolladores adelanto que el cuarto mapa del juego aparentemente será el más grande hasta la fecha, y los fans no pueden esperar por conocerlo.

Vía Twitter, Puff compartió lo siguiente:

“El mapa 4 se ve que estará más grande que Polus.”

Map 4 is looking to be bigger than Polus. — Puff (@PuffballsUnited) October 26, 2020

Deasafortunadamente, por ahora eso es lo único que tenemos respecto a este nuevo mapa. Todavía no hay fecha de lanzamiento ni el nombre que llevará, pero queremos creer que no debe faltar mucho para alguno de estos dos datos considerando que ya empezaron a adelantarlo vía redes sociales.

Fuente: Puff